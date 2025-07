Bergamo crolla il controsoffitto su una 90enne | salvata dai vigili del fuoco

Una notte di paura a Bergamo, dove il crollo del controsoffitto ha sottoposto una donna di 90 anni a un pericolo imminente. Salvata in extremis dai vigili del fuoco, l’anziana è stata trovata bloccata tra le macerie nel suo letto, mentre il cedimento si è verificato tra le prime ore del mattino di lunedì 7 luglio in via Quarenghi. A lanciare l’allarme è stato un vicino attento, che ha permesso l’intervento tempestivo delle forze di soccorso.

L'anziana trovata bloccata tra le macerie nel letto di casa. Momenti di paura a Bergamo, dove una donna di 90 anni è rimasta intrappolata sotto le macerie del controsoffitto della propria abitazione. Il cedimento è avvenuto tra la notte e le prime ore del mattino di lunedì 7 luglio, mentre l'anziana stava dormendo nel suo letto, in un appartamento situato in via Quarenghi, in pieno centro città. A lanciare l'allarme è stata la cugina. A dare l'allarme è stata una cugina e vicina di casa, preoccupata perché la signora non rispondeva al campanello, come faceva ogni mattina.

