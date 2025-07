Nuove regole al Grande Fratello | chi non potrà partecipare all’edizione NIP

Simona Ventura è certa di condurre il Grande Fratello NIP, atteso da ottobre 2025 a dicembre su Canale 5. Ma la vera notizia che sta infiammando il pubblico riguarda il nuovo regolamento di selezione: saranno esclusi dal reality diversi personaggi rispetto alle vecchie edizioni. Un ritorno autentico ai primi anni del programma, dove a entrare nella Casa erano persone comuni, senza background televisivo o notorietà social. Una conduzione che segna un passaggio storico. Simona Ventura, reduce da un'ottima performance come opinionista a L'Isola dei Famosi, è ora pronta a tornare nelle vesti di conduttrice.

