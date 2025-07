cornedo vicentino si costituisce il 16enne alla guida dello scooter che ha investito e ucciso paolo michelin

Un episodio drammatico scuote Cornedo Vicentino: un giovane di appena 16 anni si presenta spontaneamente ai carabinieri di Valdagno, confessando di essere stato alla guida dello scooter coinvolto nell’incidente che ha strappato alla vita Paolo Michelin. La notte tra venerdì e sabato ha portato con sé dolore e interrogativi sulla sicurezza stradale. La vicenda si dipana tra responsabilità e speranze di giustizia, ma cosa è successo realmente a Cereda?

Cosa è successo a Cereda di Cornedo Vicentino nella notte tra venerdì e sabato?. Si è presentato spontaneamente dai carabinieri di Valdagno il sedicenne che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe il responsabile dell’incidente avvenuto tra venerdì 4 e sabato 5 luglio a Cereda di Cornedo Vicentino (Vicenza), in cui ha perso la vita Paolo Michelin, 62 anni, travolto mentre rientrava a casa in sella alla sua bicicletta elettrica. Il ragazzo, accompagnato dai genitori, avrebbe ammesso di essere stato alla guida di uno scooter e di aver urtato accidentalmente il ciclista, per poi fuggire senza prestare soccorso, probabilmente in preda al panico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it