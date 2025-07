Maxi rogo a Fiumicino in fiamme una ditta di rifiuti Fumo nero fino a Roma

Un maxi incendio scuote Fiumicino, trasformando il cielo in un inferno di fumo nero visibile anche da Roma. Le fiamme, divampate questa mattina in via della Corona Boreale, hanno coinvolto un deposito di rifiuti della ditta Paoletti Ecologia, generando un'urgente emergenza ambientale. La situazione è sotto controllo, ma la nube tossica solleva preoccupazioni sulla salute e sull'ambiente: cosa sta davvero succedendo nella zona?

Un grande i ncendio è scoppiato a Fiumicino nella mattinata di oggi. Le fiamme sono divampate in via della Corona Boreale, alle spalle del centro commerciale Leonardo Da Vinci. E hanno coinvolto un deposito della ditta Paoletti Ecologia, fa sapere in una nota il Comune di Fiumicino. A bruciare capannoni e rifiuti nell’area che confina con quella di una società del comune aeroportuale, la Paoletti Ecologia, che tratta proprio scarti di ogni genere. Rogo a Fiumicino nella ditta di rifiuti Paoletti Ecologia. “Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile per contenere e domare l’incendio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maxi rogo a Fiumicino, in fiamme una ditta di rifiuti. Fumo nero fino a Roma

