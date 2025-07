Innocence Anticipazioni | L’Amore Proibito Di Ela E Ilker!

Innocence ci immerge in un mondo di passioni tenute segrete e inganni pericolosi, dove Ela, una giovane universitaria, si trova invischiata in un amore proibito con Ilker Ilgaz, il capo di suo padre. Un sentimento che brucia come un fuoco proibito, portando con sé misteri, bugie e un compleanno segnato dal sangue. Scopriamo insieme come questa storia di passione e inganno si sviluppa, lasciandoci senza fiato fino all’ultimo dettaglio.

Ela si innamora del capo di suo padre, Ilker Ilgaz: un amore malato, bugie e un compleanno segnato dal mistero e dal sangue. Scopri tutti i dettagli. L'amore proibito di Ela e Ilker: un inganno che brucia. Ela è una giovane studentessa universitaria con la testa piena di sogni e il cuore in tumulto. Ma chi avrebbe mai detto che la sua vita sarebbe precipitata in un vortice di menzogne e passione proibita? A farle perdere la testa è Ilker Ilgaz, un uomo di 35 anni, carismatico e potente, che non è solo molto più grande di lei, ma è anche il capo di suo padre. Ela non resiste al fascino maturo di Ilker, convinta dalle sue parole suadenti che la storia con la fidanzata ufficiale, la famosa influencer Irem, sia acqua passata.

#Innocence è la nuova serie turca di Canale5 Questa nuova serie andrà in onda il sabato e la domenica alle ore 14.30 a partire dal 12 luglio. Ecco la trama: Il racconto si concentra su Bahar Yüksel donna separata con due figli che conduce una vita tranquilla f Vai su Facebook

