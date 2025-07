Padova 19enne sorpreso col pacchetto di cocaina in mano fugge tra i cespugli del parco Milcovich

Un episodio che scuote la tranquillità di Padova: un ragazzo di 19 anni, sorpreso con un pacchetto di cocaina in mano, è scappato tra i cespugli del parco Milcovich. La Squadra Mobile ha arrestato un giovane tunisino all’Arcella per spaccio, imponendo l’obbligo di firma in attesa del processo. La città si interroga sulla diffusione della droga e sulla sicurezza dei suoi quartieri, testimoniando l’importanza di azioni decise contro il fenomeno.

Un giovane tunisino è stato arrestato all’Arcella per spaccio di cocaina. Obbligo di firma in attesa del processo dopo il blitz della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padova, 19enne sorpreso col pacchetto di cocaina in mano fugge tra i cespugli del parco Milcovich

