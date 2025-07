Allerta meteo per domani 8 luglio | le regioni a rischio Le previsioni

Martedì 8 luglio 2025, l’Italia si prepara a una giornata di forte maltempo, con temporali intensi e rischi idrogeologici diffusi. La Protezione Civile ha emesso allerte di diverso livello, coinvolgendo vaste aree come Lombardia e Veneto, dove il rischio arancione indica attenzione massima. Rimanere aggiornati è fondamentale per garantire sicurezza e prepararsi adeguatamente alle condizioni che si prevedono. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per affrontare questa giornata critica.

Martedì 8 luglio 2025 sarà una giornata segnata dal maltempo su gran parte del territorio nazionale. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con temporali intensi, rischio idrogeologico e idraulico diffusi. Le allerte meteo coinvolgono numerose aree, con livelli di criticità diversi a seconda delle zone. Le allerta arancioni, per rischio temporali, riguardano ampi settori di Lombardia e Veneto. In particolare, in Lombardia sono interessati: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo idraulico di Milano In Veneto, l’allerta arancione si concentra nei settori di: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

