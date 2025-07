Pereira Juventus è lui l’ultima idea che intriga la dirigenza bianconera! L’interesse per il centrale è concreto | di lui piacciono queste caratteristiche Tutto quello che c’è da sapere

La Juventus non perde di vista Federico Pereira, promettente difensore centrale classe 2000. Con un percorso in costante crescita, tra vittorie in Messico e qualità che si fanno notare, il club bianconero valuta concretamente l’opportunità di portarlo a Torino. L’interesse si basa su quattro fattori chiave, che rendono Pereira una delle idee più intriganti per rinforzare la linea difensiva. Ma cosa c’è di vero dietro questa possibilità? Scopriamolo insieme.

Federico Pereira, giovane difensore centrale classe 2000, sta rapidamente guadagnando attenzione da parte della Juventus. Il centrale ha avuto un percorso interessante negli ultimi anni, vincendo il torneo di clausura del campionato messicano con il Toluca e successivamente trasferendosi in prestito al Pachuca. Qui, ha avuto l'opportunità di partecipare al Mondiale per Club, esperienza che ha ulteriormente messo in mostra le sue capacità. Le sue prestazioni convincenti durante il torneo, ma anche in altre competizioni negli Stati Uniti, hanno catturato gli occhi degli osservatori bianconeri, che sono rimasti impressionati dalla sua maturità e dalle sue abilità difensive.

