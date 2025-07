Capi di stato e Partner dei Brics posano per la foto di famiglia

I leader dei paesi BRICS si sono riuniti a Rio de Janeiro per una foto di famiglia che testimonia la loro crescente influenza globale. Un gruppo diversificato di 11 nazioni, spesso percepito come un'alleanza economica anti-USA guidata dalla Cina, include anche partner strategici degli Stati Uniti e altre potenze emergenti come India, Brasile e Arabia Saudita. Questa immagine simbolica svela le complesse alleanze e le dinamiche geopolitiche in evoluzione nel mondo di oggi...

Rio de Janeiro, 7 lug. (askanews) - I capi di Stato e di governo dei paesi membri, partner e di impegno esterno posano per una foto di famiglia al vertice dei cosiddetti paesi "BRICS" a Rio de Janeiro. Il variegato gruppo di 11 nazioni √® visto da alcuni come una sorta di alleanza economica a guida cinese in funzione anti-Usa, ma di fatto include anche alcuni alleati degli Stati Uniti come Brasile, Arabia Saudita e Indonesia, e paesi come l'India che rivendicano fortemente la loro specificit√† e autonomia sulla scena mondiale. I capi di Stato sta concludendo il vertice di due giorni in Brasile con la minaccia della scure di nuovi dazi da parte del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Capi di stato e Partner dei Brics posano per la foto di famiglia

