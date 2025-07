Wimbledon 2025 il chirurgico Djokovic doma de Minaur e sfiderà Cobolli nei quarti

Wimbledon 2025 si infiamma con un Djokovic chirurgico che, dopo un avvio difficile, risale con determinazione e conquista la qualificazione ai quarti. La sfida tra il campione serbo e l’australiano De Minaur si trasforma in una battaglia emozionante, dimostrando ancora una volta il suo carattere indomabile. Ora, l’attesa si concentra sul prossimo ostacolo: Flavio Cobolli. Ma chi riuscirà a dominare il cemento di Londra? L’appuntamento è solo all’inizio di un torneo senza precedenti.

Un chirurgico Novak Djokovic inizia male l’incontro, cresce prepotentemente alla distanza e vince una partita insidiosa. Negli ottavi di finale del torneo di Wimbledon il serbo doma l’australiano Alex de Minaur per 1-6 6-4 6-4 6-4 e stacca il pass per la sfida dei quarti di finale contro Flavio Cobolli. La partita inizia con la partenza lanciata della testa di serie numero 11 che ottiene il break in apertura e lo consolida con il 2-0 dopo aver annullato la palla dell’1-1. Il serbo si sblocca con il 2-1 ottenuto a 15, il suo rivale continua ad essere propositivo, spinge, non concede sconti al servizio siglando a 15 il 3-0 e sul doppio fallo dell’ex numero uno del mondo, il quarto della partita, allunga sul 4-1. 🔗 Leggi su Oasport.it