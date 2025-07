Colpo di reni di Merlier che beffa per Milan VdP resta in giallo Philipsen si ritira

Un colpo di reni di Merlier sorprende a Dunkerque, lasciando il Milan VDP con un finale amaro e Philipsen in ritirata. La corsa si infiamma negli ultimi metri, regalando emozioni e colpi di scena. La frattura della clavicola del vincitore della Sanremo 2024 aggiunge dramma a questa intensa giornata. La sfida tra i campioni continua, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso e il cuore in attesa del prossimo capitolo.

A Dunkerque l'azzurro viene rimontato negli ultimi metri dal velocista della Soudal-Quick Step e deve accontentarsi del secondo posto. Frattura della clavicola per il vincitore della Sanremo 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colpo di reni di Merlier, che beffa per Milan. VdP resta in giallo, Philipsen si ritira

In questa notizia si parla di: colpo - reni - merlier - beffa

Ciclismo: Merlier beffa Milan in volata |; Merlier beffa Milan al fotofinish: è suo l'esplosivo finale a Padova per la vittoria della 18a tappa; Colpo di reni di Merlier, che beffa per Milan. VdP resta in giallo, Philipsen si ritira.

Colpo di reni di Merlier, che beffa per Milan. VdP resta in giallo, Philipsen si ritira - A Dunkerque l'azzurro viene rimontato negli ultimi metri dal velocista della Soudal- Segnala gazzetta.it

Il colpo di reni premia Merlier, vincitore al fotofinish su Milan - Questa volta, al contrario della frazione d’apertura, il belga non è stato estromesso dai ventagli e così si è potuto giocare l ... Da rsi.ch