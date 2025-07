Palidoro un accordo ventennale sulla casa famiglia Ronald McDonald

Fiumicino, 7 giugno 2025 – In un gesto di grande impegno e solidarietà, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma rinnovano un accordo ventennale per Casa Ronald McDonald Roma Palidoro. Questo partenariato rafforza il loro legame, sottolineando la fiducia reciproca nella missione di offrire sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti. Un passo importante che testimonia la dedizione condivisa nel migliorare la vita dei bambini e delle loro famiglie, portando speranza e conforto nel tempo.

Fiumicino, 7 giugno 2025- Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma rinnovano la loro collaborazione attraverso un accordo ventennale per Casa Ronald McDonald Roma Palidoro: un’intesa a lungo termine che rafforza il legame tra le due realtà e ribadisce la fiducia della struttura ospedaliera nella missione e nell’attività di Fondazione Ronald e la Fondazione considera l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un partner strategico per la propria missione. Il nuovo accordo, siglato da Giuseppe Pisani, Presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS e da Tiziano Onesti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, stabilisce che Fondazione Ronald continuerà a gestire per i prossimi vent’anni la Casa di Palidoro a Fiumicino (RM), continuando l’impegno intrapreso 15 anni fa nella stessa Casa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

