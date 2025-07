Meloni non dura così parlò Conte | parte il sonoro sberleffo di FdI la premier sorpassa Giuseppi con 989 giorni a Palazzo Chigi…

Da sberleffo a record: la tenacia di Giorgia Meloni supera le aspettative, mentre l’Italia assiste al suo decimo governo più longevo dall’Unità. Dopo 989 giorni a Palazzo Chigi, la premier continua a scrivere la propria storia, sfidando le previsioni e consolidando il suo ruolo di protagonista. La domanda ora è: quanto potrà durare questa leadership? La risposta si rivela affascinante, come tutto il panorama politico italiano.

“Meloni non dura”: così parlò il Nostradamus fallito, alias Giuseppe Conte nel marzo 2024. Ebbene, oggi sono novecentoottantanove giorni che Giorgia Meloni è a Palazzo Chigi in qualità di presidente del Consiglio. La premier taglia un nuovo traguardo superando proprio l’incauto leader del M5S. Alcuni organi di informazione ricordano come quello di Giorgia Meloni sia oggi il decimo governo più duraturo dall’Unità di Italia. S upera Giuseppe Conte nella classifica dei presidenti del Consiglio più longevi della Repubblica, avvicinandosi a quota mille. Un sorpasso che la porta all’undicesimo posto, alle spalle dell’ex premier e presidente di Italia Viva Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it