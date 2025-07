ndoye al napoli se salta arriva un colpo superiore spunta la lista segreta di manna

La prossima settimana sarà cruciale per il futuro di Dan Ndoye, con il Napoli pronto a fare la mossa decisiva. Tuttavia, se l'accordo con il Bologna dovesse sfumare, i tifosi devono prepararsi a una sorpresa: una lista segreta di manna che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato. La suspense cresce, e il finale è ancora tutto da scrivere.

La settimana prossima sarà quella della verità per Dan Ndoye. Il Napoli ha tracciato la strada per l'esterno svizzero, ma l'esito della trattativa è tutt'altro che scontato. E proprio mentre si attende il "sì" definitivo del giocatore, l'esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, sgancia una bomba che infiamma i tifosi: se l'affare con il Bologna dovesse saltare, il Napoli ha già pronto un piano B che potrebbe portare in azzurro un giocatore "anche superiore". Ndoye potrebbe vestire la maglia del Napoli con Beukema Ndoye, la settimana della verità: si attende il "sì" sull'ingaggio. La trattativa per Dan Ndoye è entrata nella sua fase più critica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it