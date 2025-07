Vie preferenziali ai vip di Mediaset per le denunce | condannato il carabiniere servile di Cologno Monzese

In un caso che scuote l'Italia dello spettacolo e delle forze dell'ordine, un carabiniere di Cologno Monzese è stato condannato per aver favorito VIP Mediaset, gestendo denunce e pratiche attraverso canali preferenziali. La scoperta di pratiche inevase e scambi di messaggi compromettenti rivela un sistema di vantaggi ingiusti che mette in discussione la trasparenza e l'equità nel nostro Paese. Un tema che solleva importanti riflessioni sulla giustizia e il ruolo delle istituzioni.

Cologno Monzese (Milano), 7 Luglio 2025 – Nei cassetti del suo ufficio in caserma aveva pratiche inevase e refurtiva da restituire mentre su computer e telefonino conservava scambi di messaggi per favorire personaggi famosi e vip di Mediaset per denunce o identificazioni. Sulla carta tali denunce risultavano raccolte in presenza al Comando dei carabinieri e invece erano fatte a domicilio negli uffici dell'emittente televisiva o predisposte in anticipo, a volte anche non da un pubblico ufficiale, e firmate solo successivamente da chi di dovere. Per questi fatti un appuntato scelto 48enne della Tenenza dei carabinieri di Cologno Monzese è stato condannato dal Tribunale di Monza a 1 anno e 4 mesi di reclusione per falso e a 9 mesi per omissione di atti di ufficio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vie preferenziali ai vip di Mediaset per le denunce: condannato il carabiniere “servile” di Cologno Monzese

In questa notizia si parla di: denunce - mediaset - cologno - monzese

