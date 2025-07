Dopo Spagna e Grecia anche l’Italia aggancia i rendimenti dei titoli di Stato francesi

Dopo Spagna e Grecia, anche l’Italia si distingue nel panorama dei rendimenti dei titoli di Stato, agganciando la Francia nelle scadenze più brevi. I Btp a 2 e 5 anni mostrano interessanti performance, riducendo il divario con i corrispondenti francesi. La nuova dinamica apre una finestra di opportunità e sfide per gli investitori, mentre le differenze sui decennali sottolineano ancora alcune divergenze. Ma cosa significa tutto ciò per il mercato?

Dopo quelli di Spagna e Grecia, anche l’Italia fa meglio della Francia quanto a rendimenti dei titoli di Stato, quantomeno sulle scadenze più brevi, di 5 e 2 anni. Un Btp a due anni paga il 2,04%, contro il 2,11% dello stesso titolo francese (2% un bonos spagnolo), mentre il Btp a 5 anni rende il 2,67%, contro il 2,69% dell’Oat francese. Rimangono superiori i rendimenti del decennale: 3,46% i Btp contro 3,29% dei bond francesi. Viceversa Grecia e, soprattutto Spagna, hanno interessi uguali o inferiori di quelli di Parigi. L’aggancio era nell’aria, viste le turbolenze in cui si barcamena il governo francese, costretto faticosamente a far quadrare i conti mentre la crescita economica è asfittica e la spesa sociale rimane alta ed inattaccabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dopo Spagna e Grecia, anche l’Italia “aggancia” i rendimenti dei titoli di Stato francesi

