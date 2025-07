Airbnb | 6 consigli per evitare le truffe online Prenotazioni sicure con l’aiuto della Polizia

Prenotare un alloggio su Airbnb dovrebbe essere un’esperienza entusiasmante, non stressante o rischiosa. Con l’aumento delle truffe online, è fondamentale conoscere i migliori metodi per proteggersi e garantire una prenotazione sicura. Grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e Airbnb, sono stati sviluppati sei consigli preziosi per evitare truffe, rendendo il vostro soggiorno più sereno e senza preoccupazioni. Ecco come vi aiutiamo a partire con il piede giusto!

Roma, 30 giugno 2025 - Le truffe online continuano ad aumentare e colpiscono anche i più giovani: Generazione Z e Millennial. A finire nel mirino non sono solo gli anziani, ma anche chi è nato nel digitale, ingannato da phishing, finti annunci o frodi con carta di credito. Per questo motivo, la Polizia di Stato e Airbnb hanno rinnovato la loro collaborazione per aiutare le persone a prenotare la propria vacanza in sicurezza. Una campagna informativa concreta, con contenuti semplici e diretti, pensata per proteggere chi viaggia. A supporto dell’iniziativa anche Marco Camisani Calzolari, già testimonial della Polizia di Stato sui temi della sicurezza digitale, che si è messo a disposizione per sensibilizzare sui rischi delle truffe online. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Airbnb: 6 consigli per evitare le truffe online. “Prenotazioni sicure con l’aiuto della Polizia”

