Borsa | l' Europa chiude in rialzo con lo sguardo ai dazi Usa

Le Borse europee chiudono in rialzo, sostenute dall’incertezza sui dazi USA e dalle mosse di Donald Trump. Gli investitori sono in attesa delle prime lettere ufficiali, mentre il conto alla rovescia per le tariffe del 9 luglio si fa sempre più serrato. Il dollaro si rafforza, influenzando i mercati valutari, con Francoforte e Parigi in netta crescita, mentre Londra mostra segni di debolezza. La volatilità è alle stelle, e gli scenari restano incerti, lasciando spazio a molte domande su cosa riserverà il prossimo futuro.

Le Borse europee chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alle mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. A breve saranno inviate le prime lettere, in vista della scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore delle tariffe commerciali. Il dollaro si rafforza sulle principali valute. In positivo Francoforte (+1,2%) e Parigi (+0,35%). Debole Londra (-0,19%).

Borse di Hong Kong in rialzo: tregua sui dazi tra Usa e Cina spinge l'indice Hang Seng - La Borsa di Hong Kong ha registrato una significativa crescita, chiudendo in rally grazie alla tregua sui dazi tra Stati Uniti e Cina, emersa dai recenti colloqui a Ginevra.

