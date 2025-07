Cagliari Manuela Murgia morta 30 anni fa | analisi sui vestiti della 16enne e caccia al Dna

Oggi, ricordiamo Manuela Murgia a 30 anni dalla sua scomparsa, culminata in un giallo ancora irrisolto. Tra analisi sui vestiti della 16enne e la caccia al DNA, le indagini si approfondiscono. In tribunale anche l’unico indagato, Enrico Astero, ex fidanzato della vittima. I consulenti hanno 80 giorni per fornire le risposte che potrebbero far luce su questa drammatica vicenda, riaccendendo speranze di verità .

Presente in tribunale anche l'unico indagato, l'ex fidanzato della ragazza, Enrico Astero. I consulenti si sono presi 80 giorni di tempo per dare le risposte richieste.

Manuela Murgia non si suicidò, la svolta clamorosa dopo 30 anni a Cagliari: indagato l’ex fidanzato - Una nuova luce si fa strada sulla tragica morte di Manuela Murgia, avvenuta nel 1995. Dopo tre decenni, l'ex fidanzato è indagato per omicidio volontario, rovesciando le convinzioni consolidate che classificavano il caso come un suicidio.

C’era anche Enrico Astero, unico indagato per l’omicidio di Manuela Murgia, la sedicenne morta il 4 febbraio del 1995 a Cagliari. L’ex fidanzato si è presentato in Tribunale accompagnato dal suo avvocato, Marco Fausto Piras, e non ha rilasciato dichiarazioni. Vai su Facebook

Al via gli accertamenti sugli indumenti di Manuela Murgia, la sedicenne trovata morta il 5 febbraio 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu a Cagliari.

La famiglia di Manuela Murgia, la ragazza di 16 anni trovata morta il 5 febbraio del 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu (Cagliari), e il cui caso, inizialmente archiviato come