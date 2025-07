Hot Wheels | Jon M Chu alla regia del film live-action per Warner Bros

Preparati a un viaggio mozzafiato nel mondo di Hot Wheels, dove l’adrenalina e lo stile sono protagonisti. Jon M. Chu, celebre per il suo successo con “Wicked”, porta la sua visione vibrante e dinamica sul grande schermo, promettendo un film ricco di azione, veicoli spettacolari e sorprese emozionanti. Restate sintonizzati: il prossimo capitolo delle avventure Hot Wheels sta per svelarsi, e sarà un vero spettacolo da non perdere.

Il regista di “Wicked”, Jon M. Chu, sta per passare dalla magia di Oz all’alta velocità dei veicoli. La Warner Bros. ha annunciato che Chu dirigerà il film live-action di “Hot Wheels”, basato sull’iconico giocattolo Mattel. Dettagli del film e aspettative. Il film, descritto come un’azione ad alto tasso di adrenalina, presenterà “alcuni dei veicoli più belli ed eleganti del mondo”. Sebbene i dettagli specifici della trama rimangano segreti, l’annuncio arriva in un momento strategico per Mattel. Dopo l’enorme successo di “Barbie”, che ha incassato ben 1,44 miliardi di dollari, la casa produttrice di giocattoli sta accelerando la produzione di adattamenti cinematografici dei suoi marchi più celebri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Hot Wheels: Jon M. Chu alla regia del film live-action per Warner Bros.

