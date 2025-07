Incendio a Parco Leonardo e qualità dell’aria Arpa installa il campionatore

un riferimento alle autorità sanitarie locali e ai servizi di emergenza. La priorità è garantire la sicurezza e il benessere della comunità, mantenendo alta l’attenzione sulle future valutazioni ambientali. Restate aggiornati attraverso i canali ufficiali di Arpa Lazio per tutte le novità sulla qualità dell’aria e sui possibili effetti sulla salute pubblica.

Fiumicino, 7 luglio 2025 – In relazione all’incendio di oggi, a Fiumicino – zona Parco Leonardo, Arpa Lazio ha comunicato che i tecnici sono intervenuti e hanno installato il campionatore per valutazione qualità dell’aria. Gli esiti delle analisi, non appena disponibili, saranno resi noti sul sito web dell’Agenzia. “Per indicazioni su questioni di natura sanitaria e su comportamenti da seguire in conseguenza dell’incendio è necessario fare riferimento alle comunicazioni ufficiali del Comune di Fiumicino”. . 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it