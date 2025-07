Sindaci più amati d’Italia 2025 | la classifica del Sole 24 Ore

Oggi il Sole 24 Ore svela la classifica dei sindaci più amati d’Italia nel 2025, un riconoscimento che premia le figure più apprezzate dai cittadini. Tra i protagonisti, spiccano Marco Fioravanti di Ascoli e Massimiliano Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, simboli di leadership e vicinanza alla comunità. Scopriamo insieme chi sono i leader che stanno facendo la differenza nel nostro Paese e cosa rende il loro lavoro così apprezzato.

E’ stata pubblicata oggi la classifica dei sindaci più amati d’Italia 2025. Il Governance Poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento di sindaci e governatori, vede il trionfo fra i sindaci del primo cittadino di Ascoli Marco Fioravanti e fra i governatori la conferma di Massimiliano Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). Le classifiche sono pubblicate sul Sole 24 Ore del Lunedì in edicola questa mattina, lunedì 7 luglio. Migliora il gradimento dei sindaci: a superare la soglia del 50% di consenso sono l’85% dei sindaci nel 2025, contro il 77,5% nel 2024. 🔗 Leggi su Lapresse.it