Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dopo Fonseca anche Conceiçao rinuncia a Theo Hernandez? Rinnovo in salita

Leggi su Dailymilan.it

In questa sessione diildicoltiene banco,lo mette da parte.Ilentra nella settimana che porterà al derby contro l’Inter, nel giro di pochi giorni rossoneri e nerazzurri si trovano nuovamente faccia a faccia. Sergioritrova Simone Inzaghi in quella che non sarà una rivincita della Supercoppa Italiana ma avrà altro in palio: il Diavolo verso il quarto posto e il Biscione in lotta scudetto.Il Diavolo sta provando a chiudere alcune trattative di mercato in entrata,l’arrivo in difesa di Kyle Walker un centrocampista e un attaccante sono i tasselli che servono a Zlatan Ibrahimovic. Male esclusioni dida parte di PauloadessoSergioha preso la stessa decisione del suo predecessore.