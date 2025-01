Ilgiorno.it - Assolombarda in lutto. Addio al presidente artefice della fusione di Confindustria Pavia

"Ilè stato una figura cardine per la vita e il futuro dell’Associazione". Il Comitato di, il Team di Presidenza, il direttoresede didiFrancesco Caracciolo, insieme a tutto il personalestruttura, "esprimono il più profondo dolore per la morte di Nicola de Cardenas (nella foto),sede didi". Amministratore delegatoDecsa di Voghera e impegnato anche nel settore vitivinicolo con l’azienda agricola Ruiz de Cardenas di Casteggio, l’imprenditore sessantenne morto domenica nel tragico incidente sugli sci sulle pendici dell’Etna, abitava a Milano, lascia la moglie Sofia e due figli. "Siamo sconvolti, non abbiamo ancora realizzato" le parole a caldo di Marco Salvadeo, per tanti anni al suo fianco prima ine poi incomedi zona per Voghera e Oltrepò.