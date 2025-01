Puntomagazine.it - Assalto a treno Circumvesuviana, Colella: “Atto vile e inqualificabile, non accada mai più”

al, Consigliere Metropolitano: I responsabili vengano assicurati alla giustizia“Esprimo, a nome della Città Metropolitana e mio personale, il più vivo sconcerto per i fatti accaduti ieri in occasione del rientro da Torre del Greco dei tifosi del Sorrento neldella, all’altezza di Castellammare di Stabia. Siamo vicini al Sorrento Calcio, ai suoi tifosi, molti dei quali famiglie con bambini che avevano seguito la squadra del cuore nell’appuntamento domenicale e si sono ritrovati vittime di unperpetrato da delinquenti che niente hanno a che fare con lo sport e con i suoi valori”. Così Sergio, Consigliere delegato allo Sport della Città Metropolitana di Napoli, sui fatti accaduti ieri seri alla fermatadi via Nocera, sulla linea Napoli Sorrento, nel territorio del comune di Castellammare di Stabia.