All’auditorium Fallaci | Aspettando Sanremo | viaggio nelle musica

In attesa della 75esima edizione del Festival di, l’Associazionele Diesis, in collaborazione con il Comune di Falconara, presenta un evento speciale per celebrare la tradizione della canzone italiana. È in arrivo domenica alle 18,di Castelferretti, ‘, immagini e ricordi’, per unemozionante attraverso la storia del Festival della canzone italiana. Si tratta di un’opportunità unica per rivivere alcuni dei momenti più iconici della manifestazione. Tra i protagonisti anche Dario Salvatori, giornalista e criticole di fama, che con la sua esperienza e passione condividerà aneddoti e ricordi sul Festival, offrendo una visione unica e affascinante del mondo dellaitaliana. Lasarà centrale grazie a Silvia Ridolfi, Massimo Gerini, Anna Greta Giannotti, Giacomo Tondelli, Claudio Zappi e Matteo Pecora: il gruppo interpreterà brani storici e indimenticabili del repertorio sanremese, accompagnati da immagini e video che raccontano la storia di uno dei più importanti eventili italiani.