Abra a Bologna con la nuova mostra e performance Trascendentale – Scultura del Fuoco

A Pianoro, nel programma di Art City, dal 6 febbraio, l’artistacreerà un’opera dal vivo con unainterattiva aperta al pubblico e poi rimarrà incon le sue opere fino al 23 febbraioL’Associazione riBellArti propone a Pianoro, presso la Loggia della Fornace, il progetto dell’artista bologneseDegli Esposti, in arte, «del» dal 6 al 23 febbraio per l’edizione 2025 di Art City nell’ambito di Arte Fiera2025. L’obiettivo dell’artista è quello di collegare il territorio metropolitano con il grande evento cittadino attraverso un’esposizione di opere ricca di eventi performativi che coinvolgono il pubblico.Il punto di partenza del progetto artistico «del» è l’intuizione, come chiave che apre la porta del Grande Mistero all’essere umano.