Gamberorosso.it - "A Vinitaly 2025 ci saranno anche i vini dealcolati e low alcol". L'annuncio di Veronafiere

Una masterclass cone cocktail zeroorganizzata a Gedda, in Arabia Saudita, per annunciare che la categoria deino e low(no-lo) farà il suo esordio al. Inizialmente un progetto pilota, ma destinato a diventare una scelta strutturale che porterà il salone internazionale deie dei distillati, in programma a Verona (6-9 aprile), a dare vocea questa categoria emergente, come già accade per le altre grandi fiere europee del vino, da Prowein a Wine Paris e, come già l'ad diMaurizio Danese aveva preannunciato lo scorso anno al Gambero Rosso. La fiera di Verona ha deciso, così, di ampliare i contenuti della manifestazione e ha comunicato la novità durante un evento-prologo, in occasione della tappa promozionale dell’Amerigo Vespucci.