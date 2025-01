Calciomercato.it - Vlahovic e non solo: annunciato il triplo addio per la Juve

Per Dusane per altri big può concludersi subito l’avventura in bianconero: tripla cessione, l’annuncio non lascia dubbiSerata amara, per lantus, quella maturata al ‘Maradona’ di Napoli, con la prima sconfitta in campionato, che aumenta il ritardo dalle prime posizioni della classifica e complica anche la corsa al quarto posto, obiettivo minimo stagionale dei bianconeri. Verdetto inequivocabile in campo, con gli azzurri di Conte che, dopo un primo tempo difficile, hanno mostrato la loro superiorità attuale e messo a nudo i difetti della compagine di Thiago Motta.e nonilper la– Calciomercato.it (fonte: © Lapresse) Una squadra che sta iniziando a crescere sotto alcuni aspetti, ma che invece non decolla per altri. E in cui c’è qualcuno ormai separato in casa, come Dusan, impiegato ancora una volta per pochi minuti.