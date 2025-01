Gqitalia.it - The White Lotus 3 ha un trailer che decolla a una velocità vertiginosa promettendo emozioni al cubo

L'attesa per The3 sta finendo e per farcelo capire bene HBO, in attesa dell'avvio di stagione il prossimo 17 febbraio, ha sfoderato unche sa più di wrap di fine anno, anzi di conto alla rovescia prima dei botti del primo gennaio. Due anni fa, non appena la seconda stagione di Thesi è conclusa, il pubblico è apparso affamato di nuovi episodi e ha presto ricevuto conferma di altre puntate in arrivo assieme alla certezza che lo show si sarebbe spostato in Asia.Dove ci porta The3Se la prima stagione ci ha portato alle Hawaii e la seconda nei palazzi storici d'Italia, la terza, come da ipotesi e poi conferme, implicare un viaggio più lungo, a est. In una clip che ripercorreva l'esplosivo e sorprendente finale di stagione, Mikeaveva elencato i dettagli del suo processo decisionale: «La prima stagione ha messo in risalto i soldi, la seconda il sesso.