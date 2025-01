Lettera43.it - Stellantis, Gusmeroli: «Il 19 marzo ci sarà l’audizione di Elkann in parlamento»

Nel pomeriggio del 27 gennaio si è svolto a Milano un incontro tra Alberto Luigi, presidente della commissione Attività produttive della Camera, e John, presidente del Gruppo. A seguito delle interlocuzioni,ha confermato la sua disponibilità a partecipare a un’audizione in, fissata per mercoledì 19, con «l’obiettivo di fornire un quadro completo delle attività diin Italia».Alberto Luigi(Imagoeconomica).: «Il colloquio ha evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica tra istituzioni e azienda»«Il colloquio ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica fra istituzioni e azienda, con lo scopo di individuare strategie di intervento che tutelino i posti di lavoro e la competitività italiana in campo automotive», ha dichiaratoin una nota.