Prima e Seconda categoria Volano Capezzano e Corsanico Mezza impresa Torrelaghese

Inla 19ª giornata (quarta di ritorno) è decisamente positiva per le due versiliesi. Laferma sul pari ladella classe Capannori facendo 0-0 sul sintetico del Marco Polo Sports Center in una gara giocata a viso aperto. I gialloviola, schierati col 4-4-2, si sono difesi bene nel primo tempo per poi attaccare di più nel secondo creando varie occasioni. Nonostante le assenze di Baroni e Zini, laha tenuto botta pur chiudendo in 10 per l’espulsione di capitan Edoardo Bonuccelli. Il migliore in campo è stato Barozzi, che ha avuto anche la chance più grossa in inserimento tra i difensori su palla sopra di Carmazzi vedendosi respingere sul palo interno la conclusione a tu per te col portiere capannorese. Nel finale poi due paratone le ha fatte Bertini, salvando i torrelaghesi.