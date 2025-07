Un milione alle Università della terza età È questo l’invecchiamento del futuro

Negli ultimi anni, le Università della Terza Età nel Nord Italia hanno ricevuto un sostegno senza precedenti, con oltre un milione di euro investiti tra il 2020 e il 2023, soprattutto in regioni come il Friuli Venezia Giulia. Questo importante impegno mira a promuovere il benessere, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva degli anziani, rafforzando un modello di educazione continua fondamentale per un futuro sempre più inclusivo e dinamico.

Tra il 2020 e il 2023, nel Nord Italia si è assistito a un significativo investimento nelle Università della terza età, realtà educative fondamentali per promuovere il benessere, l’inclusione sociale e la partecipazione attiva degli anziani. In particolare, regioni come il Friuli Venezia Giulia hanno stanziato oltre un milione di euro per sostenere queste istituzioni, con finanziamenti dedicati ad attività culturali e didattiche, progettazione per la partecipazione a programmi europei e investimenti in infrastrutture e attrezzature. Nonostante il calo complessivo degli iscritti, fortemente influenzato dalla pandemia e dalla riduzione delle ore di attività didattiche, si è registrato un aumento della partecipazione della fascia over 65, a dimostrazione del crescente bisogno di percorsi educativi dedicati a una popolazione che invecchia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it