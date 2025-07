Trovato senza vita a Filago il 69enne disperso da lunedì

Una quotidianità che si è improvvisamente spezzata, lasciando sgomento e dolore nella comunità. Giulio Bonvicini, 69 anni, disperso da lunedì scorso, è stato trovato senza vita nelle chiuse del Brembo a Filago. La sua scomparsa aveva suscitato preoccupazione crescente tra amici e familiari, ma purtroppo il tragico epilogo ha portato una triste conclusione a questa vicenda, lasciando un vuoto incolmabile in tutti quelli che lo conoscevano.

Epilogo tragico per il 69enne disperso da lunedì scorso. Il corpo senza vita è stato rinvenuto nelle chiuse del Brembo a Filago. Si tratta di Giulio Bonvicini, residente a Lallio. L'uomo era scomparso nel pomeriggio di lunedì 7 luglio, intorno alle 16, dopo essere uscito come ogni giorno per portare a passeggio il suo cane, un rottweiler, nella zona del parco Caglioni, in località Roncola di Treviolo. Una quotidianità che è finita per interrompersi proprio quella sera, quando Bonvicini non ha fatto ritorno a casa. La moglie, preoccupata, ha sporto denuncia di scomparsa la mattina successiva. Il cane era stato ritrovato già lunedì pomeriggio da una ragazza, poi portato al canile di Levate e in seguito riportato a casa dalla moglie.