Ruba acqua dalle fontane della Reggia di Caserta danneggiando l’acquedotto Unesco | arrestato

In un gesto audace e rischioso, un imprenditore agricolo di 58 anni ha tentato di ruba acqua dalle fontane della Reggia di Caserta, patrimonio UNESCO. La sua condotta abusiva, lunga 145 metri, ha causato danni all’Acquedotto Carolino e al patrimonio storico, portandolo all’arresto. Un episodio che sottolinea l’importanza di tutelare e rispettare i tesori culturali italiani. La vicenda dimostra come il rispetto delle leggi sia fondamentale per preservare il nostro patrimonio.

Caserta, 10 luglio 2025 – Un allaccio abusivo per portare acqua dallo storico Acquedotto Carolino della Reggia di Caserta per annaffiare le piante del suo fondo e fare scorta in una grande cisterna. E, nel realizzare una condotta abusiva lunga 145 metri, l’uomo ha danneggiato vasca borbonica del bene tutelato dall’Unesco. È successo nel Casertano, dove un  imprenditore agricolo di 58 anni  è stato arrestato dai carabinieri ed è finito  e ai domiciliari. L’uomo non solo ha danneggiato un bene storico, ma ha anche lasciato a secco le bellissime fontane della Reggia, alimentata proprio dall'acquedotto Carolino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ruba acqua dalle fontane della Reggia di Caserta, danneggiando l’acquedotto Unesco: arrestato

In questa notizia si parla di: caserta - acqua - reggia - acquedotto

