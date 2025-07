Punk Rock Raduno 2025 la rivoluzione gentile | a Bergamo quaranta band da tutto il mondo

Bergamo si prepara a ospitare il Punk Rock Raduno 2025, un evento che promette di rivoluzionare la scena musicale con la sua “rivoluzione gentile”. Quaranta band da tutto il mondo, un affascinante melting pot di suoni e passioni, si incontreranno per celebrare l’essenza del punk. Un’energia travolgente che sfida le convenzioni, dimostrando che la forza sta nella gentilezza. La musica è la nostra arma: questa volta, la rivoluzione sarà ancora più coinvolgente e autentica.

Bergamo, 10 luglio 2025 – Be nice to mommy. Sii gentile con la mamma. Era una delle regole d’oro scandite nel brano “Commando” dai Ramones, i papà (e adesso anche i nonni) di tutti i punk rocker del mondo. Organizzatori e partecipanti al Punk Rock Raduno 2025, la più importante manifestazione europea indipendente dedicata al genere (lo diciamo noi che scriviamo, non loro che sicuramente si schermirebbero), puntano ancora più in alto, ampliando il concetto all’universo mondo. “Siate gentili con tutti”, dicono, nel lanciare l’edizione di quest’anno – dal 17 al 20 luglio a Bergamo – della kermesse “più viva e strana d’Europa”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Punk Rock Raduno 2025, la rivoluzione gentile: a Bergamo quaranta band da tutto il mondo

In questa notizia si parla di: punk - rock - raduno - gentile

Il Disney Punk Rock dei Joanna alla sesta edizione del "Primavalle in Festa" - Il Disney punk rock dei Joanna conquista la sesta edizione di Primavalle in Festa. Dopo il successo del nuovo album “DISNEY PUNK IS NOT DEAD, Vol.

Punk Rock Raduno 2025, la rivoluzione gentile: a Bergamo quaranta band da tutto il mondo; Speciale fanzine Punk Rock Raduno: i M.O.T.O visti da Flamingo Records.

Punk Rock Raduno 2025, la rivoluzione gentile: a Bergamo quaranta band da tutto il mondo - Concerti ma anche presentazioni di libri, mostre, documentari, tatuaggi e tanto altro: tutto rigorosam ... Da ilgiorno.it

Punk Rock Raduno, torna a Bergamo il festival più vivo d’Europa - Dal 2016, Punk Rock Raduno celebra la musica resa immortale dai Ramones e portata avanti da generazioni di outsider, appassionati e fan irriducibili. Scrive bergamonews.it