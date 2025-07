Garlasco il giallo sull’ora del delitto e il mistero della Playstation | la nuova ricostruzione che cambia tutto

Diciotto anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il mistero sull’orario del delitto si infittisce, rivelando sorprendenti nuovi dettagli. La recente ricostruzione medico-legale proposta dal settimanale Giallo potrebbe cambiare le sorti di una delle vicende giudiziarie italiane più discusse. Un’indagine che non solo riscrive la linea temporale di quella tragica notte, ma mette in discussione tutto ciò che pensavamo di sapere. La verità sta per emergere, e questa volta potrebbe essere definitiva.

A diciotto anni dall’omicidio di Chiara Poggi, la domanda centrale resta ancora irrisolta: a che ora è stata uccisa? Un interrogativo tutt’altro che tecnico, perché proprio da quell’orario dipende – ancora oggi – la posizione giudiziaria di Alberto Stasi, unico condannato per il delitto. Il nuovo numero del settimanale Giallo, in edicola dal 10 luglio, riaccende i riflettori sulla vicenda con una ricostruzione medico-legale inedita che potrebbe riaprire il caso. Il dottor Pasquale Bacco, medico legale intervistato dalla rivista, sostiene: “Chiara Poggi è morta alle 11 e a quell’ora Alberto Stasi ha un alibi”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, il giallo sull’ora del delitto e il mistero della Playstation: la nuova ricostruzione che cambia tutto

In questa notizia si parla di: giallo - delitto - garlasco - mistero

Delitto di Garlasco – “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”, la rivelazione di Giallo: “Sms di Paola Cappa a un amico” - Il delitto di Garlasco torna a far parlare di sé con la rivelazione di un sms accusatorio di Paola Cappa, in cui si dichiarava la possibilità di aver incastrato Stasi.

Il delitto di Chiara Poggi (2007) resta avvolto nel mistero, con una scia di morti sospette legate al caso. Tra suicidi e decessi controversi, le indagini continuano a cercare risposte in un clima di tensione e dubbi. #ChiaraPoggi #Garlasco #Giustizia Vai su X

Lodi al Sole 2025 ? I giovedì del giornalismo È STATO IL MAGGIORDOMO – La cronaca nera tra giustizia e mistero con Albina Perri e Domenico Affinito Giovedì 10 luglio h 19:00 Piazza Broletto SECONDO APPUNTAMENTO della rassegna “I giovedì Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, il mistero della Playstation: qualcuno giocava a casa Poggi? Forse c'era una seconda console attiva; Garlasco, il giallo sull’ora del delitto e il mistero della Playstation: la nuova ricostruzione che cambia tutto; Delitto di Garlasco, il mistero del cuscino spostato sul divano: qualcuno ha dormito a casa Poggi prima dell'omicidio di Chiara?.

Garlasco, il giallo delle immagini sulla tv durante l'omicidio di Chiara Poggi - Il caso di Garlasco continua a far discutere l’opinione pubblica italiana, anche a distanza di anni dal tragico omicidio di Chiara Poggi. Si legge su tag24.it

Garlasco, il giallo dei teli da mare spariti dopo il delitto - Due teli da mare scompaiono misteriosamente dalla casa di Chiara Poggi dopo l’omicidio. Secondo panorama.it