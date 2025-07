Dl Infrastrutture il governo incassa la fiducia con 191 sì

Con un largo sostegno di 191 voti favorevoli, il governo ha ottenuto la fiducia sulla legge infrastrutturale, segnando un importante passo avanti nel percorso di riforma. La discussione, articolata e coinvolgente, ha visto confronti serrati tra le parti, riflettendo l’importanza strategica del provvedimento per lo sviluppo del Paese. Ora, con il voto finale di Montecitorio alle porte, si avvicina un nuovo capitolo per l’Italia delle infrastrutture e degli investimenti.

Con 191 voti favorevoli, 102 contrari e due astenuti la Camera dei deputati ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sul dl Infrastrutture, nel testo identico a quello licenziato dalle commissioni Ambiente e Trasporti. Primo via libera parlamentare per un testo che differisce in vari punti dal provvedimento varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio. Il voto finale di Montecitorio sul provvedimento è atteso al massimo per la mattina dell'11 luglio. Poi passerà all'esame del Senato. Cosa prevede il dl Infrastrutture. Il dl Infrastrutture, da convertire entro il 21 luglio, contiene «misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti».