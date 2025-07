Il Napoli ha alzato le offerte per Ndoye e Beukema il Bologna fa ancora muro | la situazione Tmw

Il mercato estivo si infiamma con il Napoli che alza le offerte per Ndoye e Beukema, mentre il Bologna continua a fare muro. Le trattative tra le due squadre sono calde e ancora in evoluzione, con nuovi rilanci da parte degli azzurri. Tuttavia, nulla è deciso: l’obiettivo è trovare un accordo che possa accontentare entrambe le parti. La sfida tra club si gioca sui dettagli, ma la volontà di portare in Campania questi talenti è ferma e decisa.

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo le trattative tra Napoli e Bologna che potrebbero portare Dan Ndoye e Sam Beukema all’ombra del Vesuvio. A soffermarsi sull’argomento è Tuttomercatoweb.com, che riferisce di nuove offerte al rialzo da parte del club azzurro. In entrambi i casi, però, ancora non si sarebbe trovata la quadra giusta affinché si giunga alla fumata bianca. Le ultime su Ndoye e Beukema. Dell’esterno svizzero, Tmw scrive: “Le ultime raccolte parlano di una nuova offensiva di Giovanni Manna (.) il ds partenopeo nelle scorse ore ha messo sul piatto una proposta da 33 milioni di euro bonus compresi, con l’aggiunta del cartellino di Alessandro Zanoli come parziale contropartita tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli ha alzato le offerte per Ndoye e Beukema, il Bologna fa ancora muro: la situazione (Tmw)

