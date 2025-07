Tg Green 10 luglio – Clima in Italia mare mai così caldo

In Italia, il mare si sta riscaldando come mai prima d’ora, portando con sé sfide e opportunità. In questa edizione del Tg Green, esploriamo l’ECO, il festival dedicato alla mobilità sostenibile e alle città intelligenti, e scopriamo quali comuni si distinguono per una gestione dei rifiuti virtuosa, contribuendo a un futuro più verde. Restate con noi per conoscere le ultime novità sul nostro pianeta.

