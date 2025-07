Harvard l’amministrazione Trump minaccia ingiunzioni | Dateci i nomi dei pro-Pal

L'amministrazione Trump intensifica la pressione su Harvard, minacciando ingiunzioni e richiedendo con fermezza i nomi degli studenti coinvolti nelle proteste a favore della Palestina. Dopo ripetute richieste di collaborazione, il Dipartimento per la Sicurezza Interna si prepara a inviare citazioni, sollevando importanti questioni sulla privacy e sui diritti accademici. È un episodio che mette in discussione i confini tra sicurezza nazionale e libertà universitarie, lasciando tutti col fiato sospeso.

L'amministrazione Trump ha intensifica la pressione su Harvard, accusando l'università di non collaborare nella consegna dei dati relativi agli studenti stranieri coinvolti nelle manifestazioni a favore della Palestina. Il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha annunciato che «dopo numerose richieste precedenti per ottenere informazioni rilevanti sugli studenti stranieri, il dipartimento per la sicurezza interna invierà ora citazioni giudiziarie che costringeranno Harvard a collaborare». Amministrazione Trump: «Harvard consente agli studenti di abusare del loro visto». Secondo l'amministrazione del tycoon, l'ateneo avrebbe consentito a studenti internazionali « di abusare del loro visto e di incitare alla violenza e al terrorismo nei campus ».