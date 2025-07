Us Open 2025 tutte le date dalle qualificazioni alla finale

L’attesa per l’US Open 2025 cresce, portando appassionati e tifosi a scandire le tappe di una stagione ricca di emozioni. Dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, il grande appuntamento americano si prepara a regalare momenti indimenticabili dal 18 agosto, con qualificazioni intense fino al 23. Chi salirà sul campo principale dal 24 agosto? La corsa verso il titolo è pronta a partire—e le sorprese non mancheranno!

Dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, la stagione tennista prevede diversi tornei, ma soprattutto l'ultimo dei 4 Slam: lo US Open. L'edizione 2025 dell'evento americano si aprirà il 18 agosto con i match di qualificazione che dureranno fino al 23 dello stesso mese. Chi accederà al tabellone principale, invece, scenderà in campo dal 24 con il primo turno. Poi tutto il resto fino alle finali. Quella maschile, che si spera vedrà protagonista Jannik Sinner, campione in carica, sarà domenica 7 settembre. Il giorno prima, sabato 6, toccherà alla finale femminile e all'ultimo atto del doppio maschile.

