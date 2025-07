Sanità solidale e innovazione | un modello di cura al servizio dei più fragili

Sanit224 Solidale e Innovazione rappresentano un modello di cura al servizio dei più fragili, combinando tradizione e modernità per offrire assistenza concreta e gratuita. La Fondazione Artemisia ETS, con oltre 40 anni di impegno, si dedica a sostenere le fasce più vulnerabili della società, proteggendo donne vittime di stalking e mobbing, anziani e altre categorie a rischio. Un esempio tangibile di solidarietà che fa la differenza, dimostrando come l’innovazione possa essere al servizio dell’umanità.

La Fondazione Artemisia ETS da più di 40 anni offre servizi di assistenza gratuita alle fasce più deboli della popolazione ed ausilio alle donne vittime di stalking, mobbing e bullismo. Attraverso l'equipe dei medici della Rete Artemisia Lab realizza sempre iniziative gratuite a tutela degli anziani, restando aperti il 14 e 15 agosto per la misurazione della pressione e per effettuare elettrocardiogrammi agli over 70, oltre ad erogare PAP Test gratuiti per la festa della donna, elettrocardiogramma gratuiti per la festa del papà, visite geriatriche gratuite per la festa dei nonni ed altre iniziative gratuite durante tutto l'anno.