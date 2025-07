Ode al vino Bacco Bacco Euoè a Pianella con Arotron

Preparati a vivere un'esperienza unica sotto il cielo stellato di Pianella: sabato 12 luglio, nell’anfiteatro di paglia, "Ode al vino, Bacco Bacco Euoè" ti condurrà in un viaggio tra storia e poesia, celebrando il millenario rapporto tra l’uomo e il vino. Con interpretazioni coinvolgenti di attori come Federico Caprarese e la regia di Franco Mannella, questa serata promette emozioni autentiche e un brindisi alla cultura enologica italiana. Non mancare!

Sabato 12 luglio nell’anfiteatro di paglia si terrà l’evento "Ode al vino, Bacco Bacco Euoè", produzione Arotron con Stefano Francioni e regia di Franco Mannella. Lo spettacolo celebra il millenario legame tra l'uomo e il vino, sul palco ci saranno due attori e due attrici, Federico Caprarese. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: bacco - vino - euoè - arotron

Vino al Borgo, due masterclass dedicate agli esperti e agli appassionati del nettare di Bacco - masterclass esclusive pensate per approfondire i segreti e le sfumature del vino. Un'occasione imperdibile per gli appassionati di ogni livello di elevare la propria conoscenza, scoprire nuove tecniche e condividere la passione con esperti del settore.

CENTROABRUZZONEWS: "ODE AL VINO, BACCO BACCO EUOÈ" A PIANELLA CON ARO... https://centroabruzzonews.com/2025/07/ode-al-vino-bacco-bacco-euoe-pianella.html?spref=tw… Vai su X

"ODE AL VINO | BACCO BACCO EUOÉ" IN ANTEPRIMA... Chi ha partecipato il 28 giugno alla nostra Festa di CompleArotron! ha già avuto l'opportunità di fare un piccolo assaggio (una degustazione da sommelier!) del nostro nuovo spettacolo Ode al Vin Vai su Facebook