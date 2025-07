Voli aerei arriva la novità targata Enac | niente più carta d’identità per i viaggi nazionali e europei

Arriva una svolta rivoluzionaria nel mondo dei viaggi: secondo quanto annunciato in anteprima da Il Corriere della Sera, con la nuova normativa targata ENAC, non sarà più necessaria la carta d'identità per i voli nazionali e verso l'Europa, ad eccezione di Irlanda e Cipro. Un passo avanti che semplifica il processo di imbarco e rende i viaggi più veloci e senza stress. Ma come cambierà davvero il nostro modo di volare?

Per i voli aerei da oggi non serve più la carta di identità. Ne dà notizia in anteprima Il Corriere della Sera. L’esonero del documento riguarderà i voli nazionali e quelli verso i Paesi della comunità europea, tranne l’Irlanda e Cipro. La novità sui voli aerei. Viaggiare in aereo senza dover presentare la carta d’identità al momento dell’imbarco al gate? Sembra che sarà questo il futuro, non troppo lontano, per chi volerà all’interno dell’ area Schengen. Anzi: la fase sperimentale di questa grande novità, senza grandi annunci a precederla, è già partita. Leggi anche "Cie Già", decolla l'utilizzo della Carta d'identità elettronica per i servizi della PA: ecco come funziona l'app. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Voli aerei, arriva la novità targata Enac: niente più carta d’identità per i viaggi nazionali e europei

In questa notizia si parla di: voli - aerei - carta - identità

Studente crea biglietti al pc e ottiene 86mila euro di rimborsi aerei dalla Regione: 900 voli in un mese - Uno studente universitario siciliano ha ottenuto 86 mila euro di rimborsi per oltre 900 voli inesistenti, denunciato dalla Guardia di Finanza di Catania per truffa e autoriciclaggio.

Voli aerei, arriva la novità targata Enac: niente più carta d’identità per i viaggi nazionali e europei Vai su X

Novità per i voli aerei Per imbarcarsi non servirà più il documento d'identità https://qds.it/viaggi-aereo-stop-documento-identita-basta-carta-imbarco/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews Vai su Facebook

Voli, addio all'obbligo di mostrare la carta d'identità all'imbarco, anche per l'estero; Voli, in Italia e in Europa non servirà più la carta d'identità; Non servirà più mostrare la carta d’identità all’imbarco dei voli nazionali ed europei.