Asia Ecopunto di San Vitale | da lunedì accesso solo con badge

L’Asia Ecopunto di San Vitale diventa ancora più smart: da lunedì 14 luglio, l’accesso sarà riservato esclusivamente ai possessori di badge personalizzato collegato all’utenza Tari. Questa novità mira a migliorare il servizio e garantire una gestione più efficiente dei rifiuti. Ricorda di avvicinare il badge al lettore all’ingresso per entrare. Un passo avanti per una città più intelligente e sostenibile!

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Asia ricorda ai cittadini che a partire da lunedì 14 luglio, l’ecopunto di contrada San Vitale, il primo ad essere diventato ‘smart’ con sbarra elettronica, sarà accessibile esclusivamente tramite il badge personalizzato, collegato all’utenza Tari del contribuente. All’arrivo davanti alla sbarra, per accedere all’ecopunto, il cittadino dovrà avvicinare il badge al lettore posto all’ingresso di modo che il sistema apra automaticamente la barra. Successivamente, dopo aver conferito i rifiuti, potrà uscire tramite l’apposito varco di uscita, anch’esso dotato di lettore badge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

