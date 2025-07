Meloni ai Volenterosi fondamentale unità dell' Occidente

Giorgia Meloni sottolinea l'importanza dell'unità dell'Occidente, evidenziando come la collaborazione internazionale sia fondamentale per affrontare le sfide globali. Con entusiasmo, accoglie la partecipazione storica dell'inviato speciale degli Stati Uniti, Kellogg, e celebra il contesto romano dell'incontro. In un mondo in rapido mutamento, la coesione tra alleati diventa il pilastro su cui costruire un futuro di stabilità e progresso, dimostrando ancora una volta che...

"L'unità dell'Occidente, come ho detto molte, molte volte, è fondamentale, e sono particolarmente contenta che l'inviato speciale degli Stati Uniti Kellogg per la prima volta partecipi a questa riunione. E sono orgogliosa che avvenga a Roma, grazie per essere qui". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, all'inizio della call dei Volenterosi, con una parte dei leader che partecipano da Londra e una parte dalla Conferenza sulla ripresa dell' Ucraina, dove il collegamento è stato aperto alla stampa. "Con massicci e continui bombardamenti sui civili la Russia non mostra volontà di fare progressi. Per questo, in parallelo al necessario supporto all'Ucraina, sono d'accordo che dobbiamo anche aumentare la pressione su Mosca per raggiungere il prima possibile un cessate il fuoco e aprire la strada alla diplomazia, questo è il dibattito che faremo qua. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni ai Volenterosi, fondamentale unità dell'Occidente

