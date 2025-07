Meloni a Zelensky | Impegni da oltre 10 miliardi Ricostruiremo ciò che è indispensabile | strade ponti scuole e ospedali video

Giorgia Meloni ha ribadito l’impegno concreto dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina, annunciando oltre 10 miliardi di euro destinati a strade, ponti, scuole e ospedali. Un gesto tangibile che dimostra come il sistema Italia sia pronto a fare la differenza, lavorando con determinazione fin da ora. L’Italia continuerà a sostenere l’eroica resistenza ucraina, rafforzando la collaborazione per un futuro di stabilità e ricostruzione.

“Il sistema Italia dimostra di essere pronto a fare la differenza” per la ricostruzione dell’Ucraina: “ Lavorando fin da ora per ricostruire quello che è stato distrutto e che è indispensabile per la popolazione: strade, ponti, scuole, chiese e ospedali”. Così Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni congiunte al termine del colloquio bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “L’Italia continuerà a sostenere l’eroica resistenza del popolo ucraino come abbiamo fatto finora a 360 gradi. È un sostegno che si concretizzerà ora anche attraverso la cooperazione tra industrie della difesa, che è uno dei temi che abbiamo trattato”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni a Zelensky: “Impegni da oltre 10 miliardi. Ricostruiremo ciò che è indispensabile: strade, ponti, scuole e ospedali” (video)

Iran, Gaza e l'indispensabile legame transatlantico. Meloni e Trump al G7

