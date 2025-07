Commercialisti tre borse di studio da 5 mila euro per giovani professionisti

Se sei un giovane professionista desideroso di far crescere la tua carriera, questa è l’opportunità che cercavi! La Fondazione Francesco Bianchini, in collaborazione con importanti enti del settore, mette a disposizione tre borse di studio da 5.000 euro ciascuna, pensate per supportare il talento emergente e promuovere nuove eccellenze nel campo della consulenza e della contabilità. Non lasciarti sfuggire questa occasione: il futuro ti aspetta!

La Fondazione Francesco Bianchini in convenzione con la Fondazione Nazionale Commercialisti e in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo ha indetto un bando di selezione per l’assegnazione di tre premi di studio del valore di 5.000 euro ciascuno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

