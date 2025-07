Figc | al via incontri nelle città coinvolte per il progetto di Euro 2032

La FIGC dà il via a un emozionante tour tra le città italiane coinvolte nel progetto Euro 2032, con Roma che apre le danze il 14 luglio. In due settimane, tutte e 11 le città candidate si presenteranno per condividere idee, entusiasmo e visioni, preparandosi a scrivere una nuova pagina di storia del calcio europeo in Italia. Un percorso di confronto e passione che unisce tutto il paese verso un obiettivo comune.

Si parte da Roma il 14 luglio e in circa due settimane si toccheranno tutte le 11 città candidate a diventare Host City della manifestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Figc: al via incontri nelle città coinvolte per il progetto di Euro 2032

In questa notizia si parla di: città - figc - incontri - coinvolte

EURO 2032, al via gli incontri della FIGC con tutte le città coinvolte: il 17 luglio tappa a Milano Vai su X

SPAL - Il Comune ha pubblicato il bando per la nuova società che dovrà far ripartire il calcio a Ferrara Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 9 luglio Manifestazione di interesse per l'iscrizione della squadra di calcio della Città di F Vai su Facebook

Figc: al via incontri nelle città coinvolte per il progetto di Euro 2032; Calcio news: ultime notizie di oggi; Serie B, Palermo: il 31 luglio incontro con Comune e FIGC per Euro 2032.